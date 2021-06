In der NHL-Halbfinalserie zwischen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning und den New York Islanders kommt es zu einem Showdown.

Die New York Islanders kamen vor eigenem Anhang gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning trotz eines 0:2-Rückstandes zu einem 3:2-Sieg in der Verlängerung. Damit glichen sie in der Best-of-7-Serie zum 3:3 aus. Das entscheidende Spiel findet in der Nacht auf Samstag in Tampa statt.

Coleman mit kapitalem Fehlpass

Anthony Beauvillier profitierte nach 68 Sekunden in der Overtime von einem Fehlpass von Tampas Stürmer Blake Coleman in der eigenen Zone und traf mit einem Handgelenkschuss zum 3:2. Beauvillier hatte zuvor 10 Partien in Folge nicht getroffen, nachdem er in den ersten 7 Spielen in diesen Playoffs viermal erfolgreich gewesen war.

Point trifft erneut

2 Tage zuvor waren die Islanders im 5. Spiel noch mit 0:8 unter die Räder gekommen. Diesmal kämpften sie sich nach dem 0:2 (33.) dank Toren von Jordan Eberle (35.) und Scott Mayfield (52.) zurück. Das 1:0 der Gäste hatte Brayden Point erzielt, der im 9. Spiel in Serie einen Treffer schoss. Er hält nun bei 14 Toren in den laufenden Playoffs.