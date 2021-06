Der entscheidende Treffer in Montreal fiel nach bloss 99 Sekunden in der Verlängerung: Der Finne Artturi Lehkonen traf nach wunderbarer Vorarbeit von Philip Danault zum 3:2. Danach kannte der Jubel bei den Spielern keine Grenzen mehr.

Im 3. Drittel hatte zuvor Alec Martinez für die Golden Knights zum 2. Mal ausgeglichen (42.) und damit die Overtime erst nötig gemacht.

Überraschender Finalist

Dass die Canadiens in den nächsten Tagen um ihren 25. Stanley-Cup-Triumph spielen, konnte nicht erwartet werden. Das Team von Trainer Dominique Ducharme, der nach einem positiven Corona-Test die 4. Partie in Folge verpasste, sammelte unter den 16 Playoff-Teilnehmern in der Quali die wenigsten Punkte. Dem Traditionsverein aus Québec war es 1993 als letzte Franchise aus Kanada gelungen, den Stanley-Cup-Pokal ins Mutterland des Eishockeys zu holen.

Der Gegner der Canadiens im Stanley-Cup-Final 2021 wird in der Nacht auf Samstag ermittelt. Titelverteidiger Tampa Bay Lightning und die New York Islanders treffen in einer «Belle» aufeinander.

Hakstol erster Headcoach der Kraken Box aufklappen Box zuklappen Die neu gegründete NHL-Organisation Seattle Kraken ernannte Dave Hakstol zu ihrem ersten Cheftrainer. Der 52-jährige Kanadier arbeitete zuletzt als Assistenztrainer bei den Toronto Maple Leafs und war von 2015 bis 2019 für etwas mehr als drei Saisons Chefcoach der Philadelphia Flyers. Die Kraken werden auf die kommende Saison hin als 32. Franchise in die NHL aufgenommen und lösen damit die Vegas Golden Knights als jüngstes Team in der besten Eishockey-Liga der Welt ab. Am 21. Juli können sie im Rahmen des Expansions-Drafts von jedem NHL-Team (ausser den Golden Knights) einen nicht geschützten Spieler auswählen.