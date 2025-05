Nino Niederreiters 2. Playoff-Tor in dieser Saison war nicht das Signal zur grossen Aufholjagd: Der Bündner in Diensten der Winnipeg Jets erzielte in der 49. Minute im Powerplay gegen die St. Louis Blues zwar das 2:5, dies sollte aber der Schlusspunkt in Spiel 6 des Playoff-Achtelfinals sein.

Vergeben hatten die Jets ihre Chance, die Serie zu beenden, im Mitteldrittel, das mit 1:4 verloren ging. Zwischen der 32. und 37. Minute kassierten sie 4 Gegentore. Die Treffer von Nathan Walker, Brayden Schenn und Cam Fowler vom 1:1 zum 4:1 fielen gar binnen 186 Sekunden.

Hellebuycks schwache Quote

Jets-Hüter Connor Hellebuyck hatte nach 40 Minuten und einer Abwehrquote von nur 78 Prozent genug. Sein Backup Eric Comrie hielt im Schlussdrittel alle 4 Schüsse auf das Tor der Kanadier. Niederreiter verliess das Eis letztlich mit einer Minus-2-Bilanz.

Das entscheidende 7. Spiel der Serie findet in der Nacht auf Montag in Winnipeg statt.

Resultate