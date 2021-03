Die Schweizer spielten in der NHL in der Nacht auf Donnerstag keine Schlüsselrolle. Für Aufsehen sorgten andere.

Vor Winnipegs 5:1-Sieg in Vancouver waren Andrew Copp in dieser Saison in 32 Spielen 6 Treffer geglückt. In der Nacht auf Donnerstag schraubte der US-Stürmer seine Ausbeute auf 10 Treffer hoch. 4 Tore in einem Spiel, das war in der Franchise der Jets zuvor nur 5 anderen Spielern gelungen. Kleine Randnotiz: Copp stürmt «nur» in der 3. Linie.

Buffalos Misere nimmt kein Ende

Vor rund einer Woche wurde Ralph Krueger nach der 12. Niederlage in Serie als Headcoach von Buffalo freigestellt. Seither bestritten die Sabres weitere 3 Partien, Punkte gab es jeweils keine. 15 Niederlagen in Serie, das ist Rekord. Seit 2005 in der NHL das Penaltyschiessen eingeführt wurde, blieb kein Team 15 Mal in Folge sieglos.

Millers Fauxpas führt zu Minnesota-Sieg

2 Mal holte Anaheim bei Minnesota einen Rückstand auf. Nur um am Ende durch einen Riesenbock von Goalie Ryan Miller doch noch mit leeren Händen dazustehen. Der 40-jährige Routinier konnte einen vermeintlich harmlosen Lupfer nicht kontrollieren. Nico Sturm bedankte sich und erzielte für die Wild das 3:2-Siegtor.