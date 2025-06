Per E-Mail teilen

Legende: Es kommt zum schnellen Wiedersehen zwischen Floridas Aaron Ekblad und Edmontons Corey Perry. Getty Images/Dave Sandford/NHLI

Die seltene Reprise im Final

In der Nacht auf Donnerstag startet der Showdown um den Stanley Cup zwischen den Edmonton Oilers und den Florida Panthers. Die gleiche Final-Affiche gab es schon im Vorjahr. Dabei ist es äusserst selten, dass es im Endspiel zu einer direkten Revanche kommt. Seit die NHL 1967 aufgestockt wurde (zuvor nur 6 Teams), ist das erst zum 5. Mal der Fall, zum 2. Mal in den letzten 40 Jahren.

2008 und 2009 lautete der Final jeweils Pittsburgh Penguins gegen Detroit Red Wings, 1983 und 1984 duellierten sich die Edmonton Oilers und die New York Islanders, 1977 und 1978 die Montreal Canadiens und die Boston Bruins sowie 1968 und 1969 die St. Louis Blues und die Montreal Canadiens.

Jagrs unglaubliche Serie

Jaromir Jagr ist eine lebende Eishockey-Legende, die noch heute ihre Spuren im Final um den Stanley Cup hinterlässt. Denn mit Aleksander Barkov von den Florida Panthers spielt erneut ein ehemaliger Teamkollege des 53-jährigen Tschechen um die begehrte Trophäe.

Seit sage und schreibe 45 Jahren schaffte es immer ein künftiger oder ehemaliger Teamkollege von Jagr in den Stanley-Cup-Final. Die einzige Ausnahme bildet 2022, dort stand aber mit Ondrej Palat immerhin ein Teamkollege aus der tschechischen Nationalmannschaft im Endspiel. Jagr selber stand dreimal im Final, 1991 und 1992 wurde er Champion mit den Pittsburgh Penguins, 2013 unterlag er mit Boston den Chicago Blackhawks.

Corey Perry, der Playoff-Dauerläufer

231 NHL-Playoff-Spiele hat Corey Perry seit 2000 absolviert. Damit übertrifft der seit kurzem 40-Jährige in Sachen Einsätze in dieser Zeitspanne sämtliche Teams aus der NHL. Am nächsten kommen Perry die Pittsburgh Penguins mit 219 Partien seit 2000.

Für Edmonton-Stürmer Perry ist es der 6. Stanley-Cup-Final. Nur einmal konnte er in der Folge den Pokal in die Höhe stemmen (2007 mit Anaheim), 2020 verlor er mit Dallas gegen Tampa Bay, 2021 mit Montreal erneut gegen Tampa Bay und 2022 mit den Lightning gegen Colorado. Im Vorjahr unterlag er mit Edmonton den Florida Panthers.

Perry ist der erste Spieler, der es mit 5 unterschiedlichen Teams in den Stanley-Cup-Final schaffte, aber auch der einzige, der mit 4 verschiedenen Teams im Final scheiterte. Als er 2007 seine einzige Trophäe gewann, war sein heutiger Teamkollege Connor McDavid gerade mal 10 Jahre alt.