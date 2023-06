Die Vegas Golden Knights stehen dicht vor dem 1. Gewinn des Stanley Cups. Das Team von Bruce Cassidy gewann das 4. Spiel der Finalserie auswärts bei den Florida Panthers mit 3:2 und kann sich in der Nacht auf Mittwoch zuhause erstmals zum Meister in der NHL krönen.

Chandler Stephenson mit einem Doppelpack und William Karlsson sorgten für den 3. Sieg von Vegas in der Best-of-7-Serie. Favoritenschreck Florida, der auf dem Weg in den Final unter anderem das in der Hauptrunde dominante Boston ausgeschaltet hatte, zeigte nach dem zwischenzeitlichen 0:3 zwar erneut Moral. Die Tore von Brandon Montour und Aleksander Barkov genügten aber nicht.

In den Schlusssekunden hatten die Panthers noch mehrfach die Chance, die Partie auszugleichen und in die Verlängerung zu schicken. Kurz nach der Schlusssirene kam es zu einer Schlägerei, daraufhin wurden 6 Strafen ausgesprochen.

«Jetzt sind wir nur noch einen Sieg von der Erfüllung unseres Traums entfernt. Es wird ein anderes Spiel werden, mehr Emotionen, mehr Adrenalin», sagte Torschütze Stephenson.