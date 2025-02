Die Canucks unterliegen den Red Wings in der NHL 2:3 nach Verlängerung. Lian Bichsel ist mit Dallas im Hoch.

Pius Suter ist bei der 2:3-Niederlage der Vancouver Canucks nach Verlängerung zuhause gegen seinen Ex-Klub Detroit ein sehenswerter Treffer gelungen. Er lenkte einen fliegenden Puck mit der Stockschaufel entscheidend zum 1:0 ab.

Es war das 14. Tor in dieser NHL-Saison für den Zürcher, das 3. in den letzten 4 Partien. Suter steuert auf seine produktivste Spielzeit zu. Die Regular Season der vergangenen vier Meisterschaften schloss er jeweils in der Bandbreite von 14 bis 16 Treffern ab. Nun bleiben ihm noch 30 Spiele, um den persönlichen Rekord nach oben zu schrauben.

Legende: Eröffnete das Skore Pius Suter. imago images/Imagn Images

Bichsel mit Assist

Die Dallas Stars mit Verteidiger Lian Bichsel bauten ihre Hausse auf fünf Erfolge aus. Der Solothurner Verteidiger liess sich beim 5:3-Heimsieg über die Columbus Blue Jackets einen Assist gutschreiben. Es war für den 20-Jährigen der dritte Skorerpunkt nach 13 Spielen in der NHL.

Die New Jersey Devils drehten auswärts bei den Buffalo Sabres zu spät auf und verloren 3:4. Timo Meier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Punkte, Nico Hischier fehlt weiterhin verletzt.

NHL