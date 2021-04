Kevin Fiala hat in der NHL brilliert. Der Uzwiler erzielte ein Tor und lieferte zwei Assists. Dennoch verloren er und Minnesota in der Overtime 4:5.

Minnesota ist bereits für die Playoffs qualifiziert und muss deshalb nicht in jeder Partie auf Biegen und Brechen punkten. Doch die Mannschaft aus Saint Paul gab nach dem 0:3-Rückstand gegen St. Louis Blues nicht auf. Zu Beginn des Schlussdrittels verkürzte Fiala mit einen herrlichem Treffer auf 2:3. Der Ostschweizer hämmerte einen Slapshot direkt ins Lattenkreuz.

St. Louis trifft in der Verlängerung

Danach äufnete der Natispieler als Passgeber sein Skorer-Konto. Nach einer feinen Einzelleistung Fialas fiel in der 56. Minute das 3:4, und als Minnesota ohne Torhüter spielte, war der Schweizer am 4:4-Ausgleich beteiligt. Der Sieg ging in der Verlängerung aber mit 5:4 an St. Louis.

Fiala nun bei 35 Punkten

Fiala legte sich im Rennen um den besten Schweizer NHL-Skorer ein Polster von 3 Punkten zu. Mit dem 18. Saisontreffer und den Assists Nummern 16 und 17 ist er bei 35 Punkten angelangt. Nino Niederreiter folgt mit 32 Zählern, Roman Josi mit 31. Mit seinen 18 Toren liegt Fiala nun wieder gleichauf mit Niederreiter.