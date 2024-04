Für die 3 Schweizer NHL-Aushängeschilder setzt es am Freitag Niederlagen ab. Jubeln kann nur Pius Suter.

Josi, Fiala und Niederreiter in Rücklage

3. Runde in NHL-Achtelfinals

Nach der 3. Runde in den Playoff-Achtelfinals liegen Roman Josi, Kevin Fiala und Nino Niederreiter mit 1:2 im Hintertreffen.

Josi unterlag mit Nashville zu Hause gegen die Vancouver Canucks mit Pius Suter mit 1:2. Die Kanadier erspielten sich mit je einem Powerplay-Treffer im 1. und 2. Drittel eine 2:0-Führung. Der Anschlusstreffer der Predators fiel erst in der viertletzten Minute.

Legende: Kein erfolgreicher Abend Ryan O'Reilly (links) und Roman Josi müssen gegen Vancouver als Verlierer vom Eis. Keystone/AP Photo/George Walker IV

Nach dem Auswärtssieg in der Verlängerung in Spiel 2 setzte es für Fialas L.A. Kings in Kalifornien eine 1:6-Klatsche gegen Edmonton ab. Die Oilers schossen 3 Überzahltore – die beiden Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl sammelten dabei jeweils 3 Skorerpunkte.

Colorado antwortet mit 5 Toren

Niederreiter kassierte mit Winnipeg gegen Colorado die 2. Niederlage in Folge. Zwar lagen die Gäste nach 2 Dritteln mit 2:1 in Front, doch die Avalanche trafen im letzten Abschnitt gleich 5 Mal und feierten einen 6:2-Triumph.

Die 4 involvierten Schweizer konnten sich nicht in die Skorerliste eintragen. Ausser Niederreiter (-1) kamen alle immerhin auf eine ausgeglichene Bilanz.