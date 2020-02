Saisontor Nummer 8 (per präzisem, direkt genommenem Slapshot), der 17. Assist und am Ende eine +3-Bilanz: Nino Niederreiter zog beim 5:2-Sieg seiner Hurricanes gegen New Jersey einen Sahnetag ein. Der Churer wurde folgerichtig zum ersten Star der Partie gewählt. Seinen Führungstreffer zum 1:0 hatte Mirco Müller (2. Saisontor) für die Devils noch ausgleichen können. Dann zog Carolina davon. Ohne den verletzten Nico Hischier war New Jersey zu keiner Reaktion fähig.

Auch Meier im Rampenlicht

Dieselbe Ehre wie Niederreiter wurde seinem Landsmann Timo Meier zuteil. Der Appenzeller zeichnete mit dem 19. Saisontreffer für das spielentscheidende Tor verantwortlich. Auf einen Abpraller reagierte der San-Jose-Stürmer am schnellsten und netzte beim 3:2 über Winnipeg (mit Luca Sbisa) zum Siegestreffer ein. Der schönste Treffer gelang indes Jets-Stürmer Kyle Connor, der beim 1:1 herrlich zwischen den Beinen traf.

Beim 4:1 von Pittsburgh gegen Montreal avancierte Jason Zucker zum Matchwinner. Der Stürmer, der erst kürzlich von Minnesota zu den Penguins stiess, erzielte in seiner 2. Partie einen Doppelpack. Sidney Crosby steuerte 3 Assists bei.

Bouwmeester erhielt Defibrillator Jay Bouwmeester von den St. Louis Blues hat 3 Tage nach seinem Kollaps in Anaheim einen Defibrillator implantiert bekommen. Der 36-jährige Verteidiger des Stanley-Cup-Siegers war am Dienstag während des Spiels gegen die Ducks auf der Bank zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Daraufhin wurde die Partie abgebrochen. Der Defibrillator soll im Notfall Bouwmeesters normalen Herzschlagrhythmus wiederherstellen.

