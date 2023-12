Nico Hischier führt New Jersey in Ottawa zum 3. Erfolg in Serie. Roman Josi hingegen, der 2. Schweizer Captain in der NHL, verliert erneut.

3. Sieg in Folge in der NHL

Für die beiden Schweizer Captains in der NHL verliefen die Spiele in der Nacht auf Samstag unterschiedlich. Nico Hischier konnte mit seinen New Jersey Devils bereits zum 3. Mal in Folge jubeln. Beim 6:2-Auswärtssieg über die Ottawa Senators liess sich von der Schweizer Devils-Fraktion einzig Hischier einen Skorerpunkt gutschreiben. Der Walliser hatte beim 5:1 den Stock im Spiel.

Timo Meier, der in den vorangegangenen 3 Partien stets getroffen und insgesamt 4 Tore erzielt hatte, ging diesmal ebenso leer aus wie Jonas Siegenthaler.

Nashville-Captain Roman Josi kassierte derweil die 3. Niederlage in Serie. Die Predators verloren auswärts gegen die Detroit Red Wings mit 4:5 nach Verlängerung. Josi, der nach einem Handgemenge eine Fünfminuten-Strafe kassierte, stand gleichwohl über 23 Minuten auf dem Eis – der zweithöchste Wert aller Spieler.

Kurashev mit Assist

Auch Philipp Kurashev von den Chicago Blackhawks ging nach einer 4:5-Niederlage in der Verlängerung gegen die Dallas Stars als Verlierer vom Eis. Allerdings konnte Aussenseiter Chicago den einen Punkt als Erfolg verbuchen. Kurashev erhielt einen Assist gutgeschrieben. Er stand mit der Powerplay-Formation auf dem Eis, die in der 58. Minute den 4:4-Ausgleich schaffte. Janis Moser fehlte den Arizona Coyotes (2:0 gegen die Anaheim Ducks) zum 2. Mal in Folge verletzungsbedingt.