Die NHL erhält in drei Jahren Zuwachs: Ab 2021 wird in Seattle das 32. Team der Liga dem Puck nachjagen.

In Seattle wird in drei Jahren ein NHL-Team zu bestaunen sein.

Die Vertreter der 31 NHL-Klubs entschieden am Dienstag einstimmig, ab der Saison 2021/22 ein 32. Team in ihre Profiliga aufzunehmen. Dieses wird in Seattle beheimatet sein.

Die Küstenstadt im Nordwesten der USA (Bundesstaat Washington) ist aktuell in der NFL (Seahawks), MLB (Mariners) und der MLS (Sounders) mit einer Mannschaft vertreten. Eine NHL-Equipe hatte Seattle noch nie.

Die Klub-Besitzer um Milliardär David Bonderman und Filmproduzent Jerry Bruckheimer bezahlen geschätzte 650 Millionen Dollar für die Aufnahme. Einen Namen hat das 32. Team der NHL noch nicht, aber schon jetzt liegen 30'000 Anfragen für Saisonkarten vor.