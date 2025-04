Kevin Fiala trifft beim 5:4-Sieg gegen die Colorado Avalanche erneut doppelt und hat nun so viele Saisontore wie noch nie auf dem Konto.

34 Treffer in einer Saison

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Kevin Fiala hat mit den Saisontoren 33 und 34 einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt. Im Spitzenspiel gegen die Colorado Avalanche erzielte er zuerst nach sieben Minuten in Überzahl das 2:0 für die Kings – mit einem Sonntagsschuss aus dem Handgelenk am Samstagabend. In der 53. Minute doppelte Fiala zum 5:3 nach und stellte damit den Sieg von L.A. sicher.

Zum siebten Mal in dieser Saison gelangen Fiala zwei Tore im gleichen Spiel – zum fünften Mal seit Februar. 34 Goals gelangen Fiala in einer NHL-Saison noch nie. Vor drei Jahren hatte er für Minnesota Wild 33 Tore erzielt. In der aktuellen Spielzeit hat mit Nico Hischier nur ein Schweizer häufiger getroffen (35).

17. Tor für Niederreiter

Sogar schon etwas zu feiern vor Beginn der Playoffs hatten die Winnipeg Jets und Nino Niederreiter. Winnipeg setzte sich in Chicago 5:4 nach Penaltyschiessen durch und sicherte sich den Qualifikationssieg in der Western Conference. Niederreiter leitete mit seinem 17. Saisontor zum 1:2-Anschlusstreffer in der 32. Minute die Wende ein.

NHL