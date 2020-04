Der 1,88 Meter grosse Center wurde beim EV Zug ausgebildet, ehe er in die kanadische Nachwuchsliga zu den Kelowna Rockets wechselte. Im Draft 2016 sicherte sich Columbus die Rechte an Thürkauf. Für die Blue Jackets kam der 22-Jährige bislang zu 3 Einsätzen in der NHL. 2016 und 2017 spielte er für die Schweiz an der U20-WM.