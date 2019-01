Nach dem 6:3-Erfolg an Silvester in Washington feierte Nashville in der NHL auch einen gelungen Start ins 2019. An Neujahr siegten die Predators gegen die Philadelphia Flyers 4:0.

Matchwinner für die Predators war der Schwede Viktor Arvidsson, der das 2:0 und das 3:0 erzielte. Den Führungstreffer von Craig Smith in der 23. Minute hatte der Schweizer Kevin Fiala mit viel Übersicht mustergültig vorbereitet. Es war sein 15. Assist der Saison.

Keinen Skorerpunkt verbuchte Roman Josi. Der Captain der Predators erhielt am meisten Eiszeit (23:17 Minuten) und beendete die Partie mit einer Plus-2-Bilanz. Yannick Weber fehlte erneut wegen einer Verletzung.