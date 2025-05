Legende: Einen Sieg vom Final entfernt Die Edmonton Oilers. IMAGO / Imagn Images

Den Auftakt zur Halbfinal-Serie gegen das Team mit dem Solothurner Verteidiger Lian Bichsel hatten die Oilers verloren, doch nun reihten sie mit dem 4:1 zuhause den dritten Sieg aneinander. Die Equipe um die Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl erarbeiteten sich damit gleich drei Möglichkeiten, sich wie im Vorjahr für den Final um den Stanley Cup zu qualifizieren.

Der Deutsche Draisaitl und der Kanadier McDavid, die erfolgreichsten Punktesammler dieser Playoffs, erhöhten ihr persönliches Konto in einer Partie erneut. Draisaitl brachte seine Mannschaft Mitte des ersten Drittels in Überzahl in Führung und war auch am 3:1 des Finnen Kasperi Kapanen beteiligt.

McDavid war zweimal für zwei seiner Landsleute Vorbereiter. Im zweiten Abschnitt leitete er das 2:1 von Corey Perry ebenfalls im Powerplay ein. Dazu stand er am Ursprung des Tors von Adam Henrique, der 50 Sekunden vor Spielende für den Schlusspunkt sorgte. Torschütze für die Stars war Jason Robertson. Der Amerikaner glich im zweiten Drittel zum 1:1 ein. Bichsel kam während elfeinhalb Minuten zum Einsatz.

NHL