Winnipeg gleicht in extremis aus und siegt in der 2. Overtime

Die Winnipeg Jets mit dem Churer Stürmer Nino Niederreiter haben sich auf dramatische Art und Weise für die Viertelfinals in den NHL-Playoffs qualifiziert. Die Kanadier schlugen die St. Louis Blues im entscheidenden 7. Spiel mit 4:3 in der 2. Verlängerung. Adam Lowry skorte nach 96:10 Minuten das Siegtor mit einem Ablenker.

Dass sich das beste Team der Regular Season überhaupt hatte in die Overtime retten können, glich einem kleinen Wunder. Denn 116 Sekunden vor Schluss lagen die Jets noch 1:3 hinten.

Perfekter Perfetti-Ablenker

Doch mit einem zusätzlichen Feldspieler auf dem Eis gelangen Winnipeg noch 2 Treffer. Zuerst verkürzte Wladislaw Namestnikow auf 2:3. Ryan Suter, Verteidiger der Blues, fälschte Namestnikows Hereingabe ins eigene Netz ab. 2,2 Sekunden vor der Sirene war es dann Cole Perfetti, der das Stadion mit seinem perfekten Ablenker erbeben liess.

«Unglaublich, einfach unglaublich», sagte Winnipeg-Coach Scott Arniel nach der Partie. «Ich habe viele Eishockey-Spiele gesehen und war Teil von vielen Spielen. Hier dabei gewesen zu sein, war etwas vom Aufregendsten, was ich jemals erlebt habe.»

Nun gegen Bichsels Stars

Niederreiter kam auf eine Plus-1-Bilanz. Beim Treffer zum 2:3 in der 59. Minute, der das Wunder von Winnipeg einleitete, stand der Schweizer Natistürmer auf dem Eis.

In den Viertelfinals treffen die Winnipeg Jets auf die Dallas Stars. Die Texaner mit dem Schweizer Verteidiger Lian Bichsel mussten in ihrer Serie gegen Colorado ebenfalls über 7 Partien gehen. Spiel 1 in Winnipeg findet in der Nacht auf Donnerstag statt.