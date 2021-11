Kevin Fiala rettet Minnesota Wild in der NHL mit einem Tor und einem Assist in den letzten 168 Sekunden der regulären Spielzeit bei den Tampa Bay Lightning einen Punkt.

Kevin Fiala hat seine Wild bei Meister Tampa Bay zu einem Punkt geführt. Zuerst verkürzte er mit einem Slapshot und seinem 3. Saisontreffer für Minnesota auf 3:4. 129 Sekunden später bereitete der Schweizer mit seinem 9. Assist in dieser Spielzeit den 4:4-Ausgleich durch Joel Eriksson Ek vor. Bei beiden Treffern spielte Minnesota ohne Goalie, dafür mit einem zusätzlichen Stürmer.

Dem Team von Fiala gelang in dieser Saison schon 7 Mal in der Schlussminute ein Tor. Zum Sieg reichte es trotz des starken Finish nicht. Nach torloser Verlängerung traf im Penaltyschiessen einzig Steven Stamkos für Tampa Bay.

Sieg für Chicago – Rangers mit «Buzzer Beater»

Im zweiten NHL-Spiel mit Schweizer Beteiligung gewannen die Chicago Blackhawks (mit Philip Kurashev) bei den Vancouver Canucks 1:0. Chicago gewann 5 seiner letzten 6 Partien und liegt noch 5 Punkte hinter den Playoff-Plätzen. Mit einem Shorthander leitete Doppeltorschütze Mitch Marner den 3:0-Sieg Torontos bei den New York Islanders ein. Maple-Leafs-Goalie Joseph Woll feierte bei seinem 2. NHL-Einsatz bereits den ersten Shutout.

00:58 Video Marner schiesst Toronto zum Sieg Aus Sport-Clip vom 22.11.2021. abspielen

Einen Sieg in nicht nur sprichwörtlich letzter Sekunde feierten die New York Rangers. Ryan Lindgren sorgte mit einem «Buzzer Beater» 0,7 Sekunden vor der Schlusssirene für den 5:4-Sieg des Heimteams über die Buffalo Sabres. Einen seltenen Erfolg feierte auch Liga-Neuling Seattle. Die Kraken beendeten eine 6 Partien umfassende Niederlagenserie mit einem 5:2-Heimsieg über die Washington Capitals. 3 Tore im Mitteldrittel stellten die Differenz her.