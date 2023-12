Nino Niederreiter gelingt in der NHL schon wieder eine Doublette. Daneben ist ein Schweizer Trio erfolgreich.

4 Schweizer Torschützen in NHL

Der Churer führte die Winnipeg Jets beim 4:2 gegen Minnesota Wild zum 21. Sieg im 34. Saisonspiel. In der 15. Minute lupfte er eine Vorlage von Adam Lowry zum 2:0 ins offene Tor. Nach knapp 27 Minuten wurde er von Josh Morrissey vor dem Tor angespielt und verwandelte im 2. Anlauf zum 3:0. Niederreiter steht nun bei 12 Toren und 10 Assists.

Drei Powerplay-Tore

In der Nacht auf Sonntag waren auch Roman Josi, Kevin Fiala und Nico Hischier erfolgreich. Josi erzielte beim 3:2 n.P.-Sieg gegen die Washington Capitals nach sieben Minuten das 2:0 in Überzahl.

Fiala von den Los Angeles Kings ging beim 2:3 n.P. gegen die Edmonton Oilers zwar als Verlierer vom Eis, sorgte aber mit dem Führungstor – ebenfalls im Powerplay – für ein persönliches Erfolgserlebnis.

Nichts zu jubeln gab es für Timo Meier in seinem 500. NHL-Spiel. Der Appenzeller verlor mit den Devils gegen Boston trotz 2:0-Führung mit 2:5. Meier blieb ohne Skorerpunkt, Hischier erzielte in Überzahl das 1:0. In der Skorerliste der Schweizer NHL-Spieler führt Fiala mit 31 Punkten vor Josi (29) und Niederreiter (22).