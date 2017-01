4 Tore in einem Drittel: San Joses Marleau schiesst Colorado ab

Dank einem aussergewöhnlichen Schlussdrittel von Patrick Marleau hat sich San Jose bei Colorado durchgesetzt.

Marleaus unglaubliches Drittel 1:06 min, vom 24.1.2017

Vorjahresfinalist San Jose schlägt Colorado dank eines Marleau-Viererpacks.

Bei den Sharks erhält Timo Meier knapp 12 Minuten Eiszeit.

Deutliche Heimsiege feiern Washington und Toronto

Nach 40 Minuten hatte es zwischen San Jose und Colorado 1:1 gestanden. Dann schlug die Stunde von Patrick Marleau, der zuvor 7 Spiele torlos geblieben war. Erst schoss er seine Sharks mit einem Hattrick innert gut 7 Minuten deutlich in Führung, dann machte er kurz vor Ende mit seinem 4. Treffer im Schlussdrittel den Sack endgültig zu. Beim siegreichen Gastteam erhielt der Schweizer Timo Meier knapp 12 Minuten Eiszeit und gab 2 Schüsse aufs gegnerische Tor ab.

Washington demütigt Carolina

In der Metropolitan Division übernahm Washington die Tabellenführung. Die Hauptstädter feierten mit dem klaren 6:1-Heimsieg über Carolina den 14. Punktgewinn in Serie. Noch beeindruckender: Die Capitals erzielten in den letzten 8 Spielen jeweils mindestens 4 Tore.

Im kanadischen Duell schickte Toronto die Calgary Flames mit einer 4:0-Packung nach Hause.