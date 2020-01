Gaëtan Haas erzielt beim 4:1 in Boston seinen 4. Treffer für Edmonton. Timo Meier skort für die San Jose Sharks.

Haas leitet die Wende bei Edmontons Sieg in Boston ein

Die Edmonton Oilers sind bei den Boston Bruins, dem aktuell zweitbesten Team in der NHL, zu einem 4:1-Sieg gekommen. Anteil am Erfolg hatte auch Gaëtan Haas, der mit seinem Treffer zum 1:1 in der 28. Minute die Wende einleitete.

Der Jurassier profitierte von einem Aussetzer von Bruins-Verteidiger Jake DeBrusk, der im eigenen Drittel unbedrängt die Scheibe verlor. Haas tauchte alleine vor Keeper Jaroslav Halak auf und schob den Puck gekonnt zum Ausgleich ein. Für den Schweizer Stürmer war in seinem 36. NHL-Spiel für die Kanadier der 4. Treffer.

Die weiteren Treffer für die Oilers, die früh in Rückstand geraten waren, erzielten Daniel Nurse 7 Sekunden vor Ablauf des Mitteldrittels, Connor McDavid (42.) und Leon Draisaitl (60.).

Auch Meier skort

Zu einem Sieg kam auch Timo Meier mit San Jose. Die Sharks setzten sich bei den Columbus Blue Jackets (ohne den verletzten Dean Kukan) mit 3:2 durch. Meier steuerte die Vorlage zum 2:1 von Evander Kane in der 35. Minute bei. Für den 23-Jährigen war es der 26. Skorerpunkt in der laufenden Saison (14 Tore, 12 Assists).