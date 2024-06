Legende: Lassen sich feiern Die Oilers sind weiter am Leben. Keystone/Jason Franson

Die Florida Panthers haben auch ihren 3. Matchpuck nicht nutzen können. Nachdem sie vor einer Woche in der Finalserie um den Stanley Cup noch mit 3:0 geführt hatten, konnte Gegner Edmonton in der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit zu Hause zum 3:3 ausgleichen.

War am Mittwoch noch Oilers-Captain Connor McDavid der überragende Matchwinner gewesen, blieb dieser beim 5:1-Sieg ohne Skorerpunkt – und andere mussten es richten. Dabei verteilte sich die Last auf viele Schultern: Einzig Warren Foegele liess sich mehr als eine Torbeteiligung notieren. Der Kanadier traf zum 1:0 im 1. Drittel und assistierte beim 4:1.

Die Oilers haben nun die Chance, als zweites Team der NHL-Geschichte nach Toronto 1942 einen 0:3-Rückstand noch in einen Finalsieg umzudrehen. Die «Belle» steht in der Nacht auf Dienstag in Florida an.