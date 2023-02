Connor McDavid hat seine Führung in der NHL-Skorerwertung weiter ausgebaut – und jagt einen Rekord nach dem nächsten.

Superstar McDavid in neuen Sphären

50. Saisontreffer in der NHL

Dem Star der Edmonton Oilers gelang bei der 2:3-Niederlage gegen die Boston Bruins ein Doppelpack. Der Kanadier steht nach 61 Partien bei 50 Treffern und 65 Assists (115 Skorerpunkte). Alle 3 Zahlen sind aktuelle Höchstwerte in der besten Eishockey-Liga der Welt.

Der kanadische Stürmer hat in dieser Saison auch einen zuvor von Ex-ZSC-Spieler Auston Matthews gehaltenen Rekord übertroffen: McDavid ist neu der aktive Spieler, der am schnellsten 50 Tore in einer Saison erreicht hat. Matthews benötigte letzte Saison mit Toronto 62 Spiele.

Bei sage und schreibe 140 (!) Toren der Oilers stand Ausnahmekönner McDavid in dieser Saison auf dem Eis. Zum Vergleich: Bei Central-Divison-Schlusslicht Chicago hat die gesamte Mannschaft insgesamt 149 Tore erzielt.

Weitere beeindruckende Meilensteine für McDavid: