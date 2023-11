Legende: In dieser Saison bisher der «Mann für die Assists» Kevin Fiala. Keystone/AP/Matt Krohn

Kevin Fiala hat in der Nacht auf Donnerstag ein Jubiläum gefeiert. Beim 4:1-Auswärtssieg gegen die Vegas Golden Knights bestritt der St. Galler Stürmer sein 500. NHL-Spiel (Regular Season). Er ist nach Roman Josi (839), Nino Niederreiter (822), Mark Streit (786) und Luca Sbisa (549) der 5. Schweizer, der diese Marke erreicht.

Und Fiala tat in der Spielermetropole das, was er in dieser Saison bisher am besten kann: Tore vorbereiten. Der 27-Jährige liess sich beim 3:0 durch Pierre-Luc Dubois einen Assist gutschreiben.

Fiala gehört zu den besten Vorbereitern

Mit nun 13 Skorerpunkten, 12 davon Assists, ist Fiala in der laufenden Saison der bisher fleissigste Schweizer Punktesammler. Und einer der besten Vorbereiter der Liga insgesamt. In der Statistik der besten Vorlagengeber belegt Fiala derzeit Platz 7.

Für die Kings, die das erste Duell mit den Golden Knights vor anderthalb Wochen zuhause knapp verloren hatten, war es der vierte Sieg in Folge.