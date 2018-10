Nach dem Auftaktsieg in Göteborg gegen Edmonton feiert New Jersey auch im 1. Heimspiel einen Erfolg.

Roman Josi gelingt beim 3:0 von Nashville gegen Winnipeg das 1. Saisongoal.

Bereits bei 9 Treffern (nach 5 Spielen) steht Torontos Auston Matthews.

18 Tore hatten die Washington Capitals in den ersten 3 Saisonspielen erzielt – so viele wie nie zuvor zu einem Saisonauftakt. Im Prudential Center bei den New Jersey Devils kamen keine weiteren Treffer dazu. Mehr noch: Der amtierende Stanley-Cup-Champion ging mit 0:6 unter.

Matchwinner für die Devils war neben Goalie Keith Kinkaid (21 Paraden) Kyle Palmieri, der im 1. Drittel mit einem Doppelpack für eine 2:0-Führung sorgte. Beim Führungstreffer lenkte der Stürmer einen Schuss von Nico Hischier mit dem Schlittschuh ab.

«Das dürfte wohl auch Ende Saison noch eines unserer besten Spiele sein», freute sich Liga-MVP Taylor Hall nach dem erfolgreichen Heim-Debüt. «Es liegt an uns, dass wir dieses Niveau halten können.» New Jersey hatte zum Saisonauftakt die Edmonton Oilers in Göteborg mit 5:2 bezwungen. Als einziges NHL-Team haben die Devils in der jungen Saison noch keine Punkte abgegeben.

Den 3. Sieg im 4. Spiel feierten die Nashville Predators. Beim 3:0 gegen die Winnipeg Jets steuerte Roman Josi im Schlussdrittel das Tor zum 2:0 bei. Der Schweizer Captain traf mit einem harten Slapshot. Nashvilles finnischer Goalie Pekka Rinne kam dank 29 Paraden zu einem Shutout.

Josis Slapshot zum 2:0

Für Nashville war der Erfolg eine kleine Revanche für das Out im Playoff-Viertelfinal 2018 gegen die Jets. «Es war eine emotionale Partie. Der Sieg fühlt sich gut an», sagte Rinne.

Matthews bleibt «on fire»

Weiterhin in Topform befinden sich die Toronto Maple Leafs und Auston Matthews. Der ehemalige ZSC-Spieler erzielte beim 5:3 in Detroit schon seine Saisongoals Nummer 8 und 9. So viele Tore in den ersten 5 Saisonspielen hatten zuvor nur zwei andere Spieler in der langen Toronto-Geschichte erzielt (1921 und 1944).

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 12.10.18, 08:05 Uhr