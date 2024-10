Legende: Kein Stolperstein Jonas Siegenthaler (l.) und die Devils finden gegen Anaheim zum Siegen zurück. Keystone/AP Photo/Seth Wenig

Nach zuvor vier Niederlagen hintereinander haben die New Jersey Devils das Heimspiel gegen die Anaheim Ducks nach Rückstand mit 6:2 für sich entschieden. Die Schweizer spielten bei dem Sieg, der den Devils vor drei Auswärtsspielen in Serie gut tut, eine Hauptrolle. Timo Meier bereitete den 1:1-Ausgleich vor. Jonas Siegenthaler steuerte Assists zum 2:1 und zum 4:1 bei.

Hischier und Niederreiter mit Top-Werten

Und Captain Nico Hischier traf zum 5:1 auch wieder. Hischier erzielte in den ersten drei Meisterschaftswochen schon neun Goals, vier davon in den letzten drei Partien. Damit führt er die Goalgetter-Rangliste in der National Hockey League (NHL) vor einem Trio mit acht Toren erstmals an.

Übrigens: Auch in einer anderen Statistik der NHL mischt ein Schweizer bislang ganz vorne mit: In der Plus-/Minusstatistik belegt Nino Niederreiter von den Winnipeg Jets aktuell den 3. Platz mit einer Plus-7-WertungN.