Nico Hischier hat in der NHL im ersten Spiel der New Jersey Devils im neuen Jahr mit zwei Toren und einem Assist gross aufgetrumpft. Beim 6:3-Auswärtserfolg über Washington konnte es dem Walliser nicht schnell genug gehen: Bereits in der 4. Minute war er nach einem Abpraller bei Capitals-Goalie Hunter Shepard zur Stelle und erzielte das 1:0. In der 10. Minute doppelte er im Powerplay per Ablenker nach.

Hischier war auch am dritten Tor der Devils beteiligt. Er war einer der Passgeber beim 3:1 durch Dawson Mercer, womit ihm zum ersten Mal in dieser Meisterschaft drei Skorerpunkte gelangen. Insgesamt steht er nun bei je 10 Toren und Assists in dieser Spielzeit. Am Donnerstag feiert Hischier seinen 25. Geburtstag.

Legende: Trumpfte gross auf Nico Hischier. imago images/USA Today Network

McLeods Kabinettstückchen

Der Treffer des Abends gelang indes Teamkollege Michael McLeod, der das Game-Winning-Goal zum 4:3 unter grosser Bedrängnis backhand erzielte. McLeod und Mercer zeichneten sich wie Hischier als Doppeltorschützen aus.

Die Devils mussten ohne den verletzten Timo Meier auskommen. Jonas Siegenthaler kam auf 20 Minuten Eiszeit.

