Legende: Sammelt fleissig Punkte Pius Suter enteilt Mika Zibanejad. imago images/USA Today Network

Mit einem feinen Backhand-Pass bediente Pius Suter in der 37. Minute seinen schwedischen Teamkollegen Nils Höglander. Der legte sich die Scheibe zuerst zwischen seinen eigenen Beinen zurecht und bezwang Rangers-Goalie Igor Schestjorkin anschliessend zwischen den Hosenträgern zum 5:2. Der Treffer, der zweite der Canucks innert 74 Sekunden, bedeutete die Entscheidung.

Die Gastgeber aus New York konnten zwar noch einmal verkürzen. Elias Pettersson, wie Landsmann Höglander Doppeltorschütze, setzte mit dem Empty-Netter zum 6:3 in der 59. Minute aber den Schlusspunkt im Spitzenspiel. Im Madison Square Garden trafen in der Nacht auf Dienstag zwei Mannschaften aufeinander, die in den Ranglisten in ihren Conferences beide Platz 2 einnehmen.

Noch ein Punkt fehlt zum Jubiläum

Suter skorte zum insgesamt 99. Mal in seiner NHL-Karriere. Gelegenheit auf den 100. Punkt hat der Stürmer bereits in der Nacht auf Mittwoch, wenn es erneut auswärts in New York gegen die Islanders geht. In der laufenden Spielzeit steht der Zürcher bei 8 Toren und 4 Assists in 26 Spielen.