Pius Suter befindet sich in der NHL in Topform. Sein Team muss sich indes mit nur einem Punkt begnügen.

Legende: Es läuft ihm wie geschmiert Pius Suter (ganz links) war an 3 Canucks-Treffern beteiligt. Keystone/SUE OGROCKI

Pius Suter ist in der NHL im Hoch. Der Zürcher Center punktete gegen die Columbus Blue Jackets im 3. Spiel in Folge. Nach je 2 Zählern gegen die New Jersey Devils und die New York Islanders glückten dem ehemaligen ZSC-Spieler nun gar 3 Assists, womit er bei 7 Punkten in 3 Spielen angelangt ist. Gleichwohl mussten sich die Vancouver Canucks auswärts im Shootout mit 6:7 geschlagen geben.

Suter steht jetzt bei 41 Punkten in dieser Saison, womit er seinen persönlichen NHL-Rekord weiter ausbaute. Letztmals 3 Punkte in einer Partie gelangen ihm vor über 13 Monaten, als er in Minnesota ebenfalls 3 Treffer seines Teams vorbereitete.

Devils-Klatsche in Winnipeg

Die New Jersey Devils, mit den beiden Schweizer Stürmern Nico Hischier und Timo Meier, kassierten die 4. Niederlage in den letzten 5 Partien. Bei den Winnipeg Jets (mit Nino Niederreiter), welche ihren 50. Sieg in dieser Saison feierten, verloren die Devils mit 0:4. Gleichwohl bleibt New Jersey als 6. Team im Osten auf Playoff-Kurs. Die Jets haben als Nummer-1-Equipe im Westen das Playoff-Ticket bereits im Sack.

