Der schwedische Center Mika Zibanejad schafft als erst zweiter Spieler in der NHL 6 Skorerpunkte in einem Drittel.

Die New York Rangers haben die Philadelphia Flyers in der Nacht auf Donnerstag gleich mit 9:0 vom Eis gefegt. Besonders im Mittelabschnitt lief das Heimteam heiss – allen voran Mika Zibanejad.

Der 27-Jährige erzielte im Mitteldrittel zwischen der 29. und der 39. Minute 3 Tore in Folge und liess sich in jenem Abschnitt auch 3 Assists gutschreiben. 6 Skorerpunkte in einem Drittel erreichte in der NHL vor ihm nur der 6-fache Stanley-Cup-Sieger Bryan Trottier (1978 für die New York Islanders gegen die Rangers).

Headcoach nicht an der Bande

Der Kantersieg der Rangers war nicht nur wegen der Bestmarke ihres letztjährigen Toptorschützen bemerkenswert. Sie kamen zum höchsten Sieg seit 1986 ohne Headcoach David Quinn und 3 seiner Assistenten, die wegen des Coronavirus dem Spiel fernbleiben mussten.

Einen hohen Sieg fuhr auch Edmonton mit Gaëtan Haas ein. Die Oilers gewannen auswärts in Calgary 7:3. Haas steuerte dabei ebenso einen Assist bei wie Timo Meier bei der 4:5-Niederlage von San Jose gegen die Vegas Golden Knights.