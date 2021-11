Nico Hischier und Jonas Siegenthaler haben beim 7:3-Heimsieg der New Jersey Devils gegen die Florida Panthers überzeugt: Der Walliser als Torschütze und Passgeber, der Zürcher zweimal als Vorbereiter. New Jersey, das zu Beginn des 1. und 2. Drittels in Rückstand geraten war, stellte den letztendlich klaren Sieg in den ersten 5. Minuten des 3. Abschnitts sicher.

Erste Skorerpunkte für Siegenthaler

Captain Hischier hatte das Team aus Newark mit seinem 2. Tor in dieser Saison (18.) ein erstes Mal in Führung gebracht, dazu war der Walliser einer der Vorbereiter von Pavel Zachas Treffer in Überzahl zum 5:3 (45.). Siegenthaler liess sich mit Assists zu P.K. Subbans 4:3 und zu Jimmy Veseys 7:3 (39./56.) ins leere Tor seine ersten 2 Skorerpunkte in der laufenden Meisterschaft gutschreiben.

Niederreiter und Meier sehen Siege

Zu den Siegern des Abends gehörten auch Pius Suter und Philipp Kurashev. Detroit mit Suter schlug vor Heimpublikum die Edmonton Oilers 4:2. Kurashev gewann mit Chicago ebenfalls zuhause gegen Pittsburgh 3:2 nach Penaltyschiessen.

Nino Niederreiter und Timo Meier fehlten ihren Teams zum 4. Mal in Folge. Niederreiter war beim 2:1 nach Verlängerung der Carolina Hurricanes, dem 10. Sieg im 11. Spiel, bei Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning verletzungsbedingt nur Zuschauer wie der an Corona erkrankte Meier beim 4:1-Auswärtserfolg der San Jose Sharks gegen die Calgary Flames.