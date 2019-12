Mirco Müller gelingt gegen Colorado sein 1. Saisontor. Dennoch verliert New Jersey 1:3 und rutscht noch tiefer in die Krise.

7. Niederlage in Folge

Mehr aus dieser Rubrik

Die Lage von New Jersey wird immer prekärer. Gegen Colorado kassierten die Devils bereits die 7. Niederlage in Folge. Auch der Trainerwechsel von John Hynes zu Alain Nasreddine hat nicht gefruchtet. Unter dem neuen Coach war es bereits die 5. Pleite in Serie.

Im Auswärtsspiel gegen Colorado kehrte Nico Hischier nach überstandener Krankheit ins Team von New Jersey zurück. Aber auch mit dem Walliser Stürmer blieben die Devils erfolglos.

Legende: Kommen weiter nicht vom Fleck Mirco Müller (r.) und die New Jersey Devils. Keystone

Müllers 1. Saisontor bringt Hoffnung zurück

Bis zur 56. Minute lagen die Gäste mit 0:2 im Hintertreffen. In der Schlussphase keimte dann noch einmal Hoffnung auf. Mirco Müller gelang per abgelenktem Schuss der Anschlusstreffer. Für den Schweizer Verteidiger war es das 1. Saisontor, insgesamt das 4. in der NHL.

Mehr sollte den Devils aber nicht mehr gelingen. In der letzten Minute machte Nathan MacKinnon mit einem Treffer ins leere Tor alles klar für die Avalanche.