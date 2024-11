Die Nashville Predators gewinnen in Vancouver 5:3 und feiern in der NHL den 6. Saisonsieg.

Legende: 2. Saisontreffer Roman Josi trifft zum 3:2 und stellt die Weichen für Nashville auf Sieg. Getty Images/Derek Cain

Roman Josi hat in der NHL einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Captain der Nashville Predators erzielte beim 5:3-Auswärtssieg gegen die Vancouver Canucks seinen 700. Punkt in der besten Eishockey-Liga der Welt (183 Tore und 517 Assists in 928 Partien).

Der 34-Jährige lieferte im 2. Drittel zunächst die Vorlage zum 2:2-Ausgleich durch Steven Stamkos. Nur 2 Minuten später führte er die Predators mit seinem 2. Saisontreffer auf die Siegesstrasse.

Die Predators kehrten somit nach zuletzt 3 Niederlagen in Serie zum Erfolg zurück. Für Nashville war es im 19. Saisonspiel erst der 6. Sieg.

Akira Schmid wieder in der AHL

Torhüter Akira Schmid muss sich wieder mit Einsätzen in der AHL begnügen. Die Verantwortlichen der Vegas Golden Knights haben den Berner zurück ins Farmteam Henderson Silver Knights beordert.

Schmid kam bei der Franchise, zu der er im Sommer von den New Jersey Devils gestossen war, bisher einmal in der NHL zum Einsatz. Bei der 2:5-Niederlage vor einer Woche gegen die Carolina Hurricanes ersetzte er kurz vor Spielhälfte den Kanadier Adin Hill nach vier Gegentoren.