Bild 1 / 9

Legende: Darcy Kuemper (Goalie) Er kam zwar in den Playoffs nicht mehr an seine Werte aus der Quali heran und wurde in Finalspiel 3 gar ausgewechselt. Aber wenn es ihn brauchte, war Kuemper zur Stelle. So gelang ihm im 2. Spiel gegen Tampa Bay ein Shutout und beim Break in der 4. Partie kam Kuemper auf eine Fangquote von fast 95 Prozent. Keystone/AP Photo/Phelan M. Ebenhack