Roman Josi erzielte bei der 2:6-Auswärtsniederlage von Nashville gegen die Tampa Bay Lightning sein 21. Saisontor. Der Captain der «Preds» knackte damit die 90-Punkte-Marke. Seit der Saison 1993/94 und Ray Bourque (Boston) ist dies keinem NHL-Verteidiger mehr gelungen. Im Kampf um einen Playoff-Platz hat Nashville trotz der Niederlage beim zweimaligen Titelträger gute Karten.

Lauter Schweizer Tore

Die Playoffs verpassen wird Timo Meier mit den San Jose Sharks, so viel steht bereits fest. Der Appenzeller könnte aber die beeindruckende Marke von 80 Punkten erreichen. Mit seinem 34. Tor und dem 41. Assist hatte Meier massgeblichen Anteil am 4:1-Sieg gegen die Blackhawks.

Im Schweizer Duell zwischen Nico Hischiers New Jersey und Nino Niederreiters Carolina reihten sich beide Schweizer in die Torschützenliste ein. Niederreiter erzwang mit seinem 24. Saisontor kurz vor Schluss die Verlängerung, in der sich die «Canes» dann auch den 3:2-Sieg sicherten. Devils-Captain Hischier hatte nach einer halben Stunde zum 2:0 für New Jersey getroffen.

