Die New Jersey Devils bauen ihre Siegesserie auch dank dem 9. Saisontor von Nico Hischier auf 11 Erfolge de suite aus.

Roman Josi steuert beim 5:4-Sieg der Nashville Predators gegen die Islanders 4 Vorlagen bei, Teamkollege Nino Niederreiter lässt sich einen Treffer gutschreiben.

Pius Suter gelingen beim 7:4-Erfolg von Detroit bei den San Jose Sharks um Timo Meier je ein Tor und ein Assist.

Gerade einmal 57 Sekunden war die Overtime zwischen Toronto und New Jersey alt, ehe der Belarusse Jahor Scharanhowitsch die Devils zum 11. Sieg in Serie schoss. Mit 28 Punkten aus 17 Partien ist das Team aus Newark ligaweit die Nummer 2 – einzig die Boston Bruins haben noch 2 Zähler mehr auf dem Konto.

Seinen Teil zum Erfolg steuerte einmal mehr Nico Hischier bei. Der Captain brachte die Devils in der 24. Minute nach einer 2-gegen-1-Situation mit einem satten Handgelenkschuss in die hohe Ecke mit 2:1 in Führung. Für den Walliser war es der 9. Saisontreffer und der 18. Skorerpunkt. Nach 16 Einsätzen steht Hischier zudem bei einer Plus-13-Bilanz.

Legende: Erfreut sich einer ausgezeichneten Form Nico Hischier. Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP

Jonas Siegenthaler, der zweite Schweizer in Diensten von New Jersey, bekam knapp 24 Minuten Eiszeit und damit zusammen mit Verteidiger-Kollege Dougie Hamilton am meisten seines Teams. In der Plus-Minus-Statistik liegt Siegenthaler mit plus 15 auf Rang 2 der ganzen NHL (Hischier Platz 4).

Josi kommt in Fahrt

Nach einem eher verhaltenen Saisonstart scheint auch Roman Josi immer mehr auf Touren zu kommen. Der Nashville-Captain führte seine Farben zum 3. Sieg in Serie. Dem Berner gelangen im Heimspiel gegen die New York Islanders nicht weniger als 4 Assists.

Eine Vorlage liess sich Josi auch beim 3:1 von Nino Niederreiter notieren. Ein harter Pass des Churer Stürmers wurde im Slot von einem Islanders-Verteidiger ins Tor abgelenkt. Für Niederreiter war es Saisontor Nummer 8.

00:35 Video Via Dobsons Schlittschuh: Niederreiters Abschluss findet seinen Weg ins Tor Aus Sport-Clip vom 18.11.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Schweizer Duell an Suter

In Kalifornien kam es derweil zum Schweizer Duell zwischen Timo Meiers San Jose und Pius Suters Detroit. Die Red Wings behielten nach einem wilden Schlussdrittel mit 6 Toren das bessere Ende für sich. Suter zeichnete für das vorentscheidende 6:4 in der 57. Minute verantwortlich. Der 26-Jährige vollendete einen Konter gekonnt, indem er den herausstürmenden Sharks-Goalie James Reimer umkurvte und anschliessend ins leere Tor traf. Zu Beginn des 3. Abschnitts hatte Suter bereits die Vorlage zum 4:2 geliefert.

Auch Meier war einmal mehr auf dem «Scoresheet» zu finden. Der Appenzeller Stürmer hatte seinen Stock beim 1:0 für die Sharks im Spiel.

Einen Assist konnte sich in der Nacht auf Freitag auch Janis Moser notieren lassen. Der Verteidiger ermöglichte Clayton Keller den Treffer zum 1:3 bei den Vegas Golden Knights. Am Ende hiess es 1:4.