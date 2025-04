Per E-Mail teilen

Alexander Owetschkin hat es geschafft: In der Nacht auf Samstag egalisierte der Russe Wayne Gretzkys NHL-Torrekord.

Der 39-jährige Stürmer der Washington Capitals erzielte beim 5:3 gegen die Chicago Blackhawks seinen insgesamt 894. Treffer in der Regular Season.

In der laufenden Saison bleiben Owetschkin sechs Spiele, um zum alleinigen Rekordhalter zu avancieren.

Alexander Owetschkin hat Geschichte geschrieben und in der NHL die «ewige» Bestmarke von Wayne Gretzky erreicht. Beim 5:3 seiner Washington Capitals gegen die Chicago Blackhawks war Owetschkin zweimal erfolgreich und zog mit seinem insgesamt 894. Treffer in der Regular Season mit dem besten Torschützen der Historie gleich.

«Das bedeutet mir eine Menge. Es ist so emotional, ohne meine Teamkollegen und Partner, auch ohne die Fans, meine Familie, meine Mutter und Frau wäre das nicht möglich gewesen», sagte Owetschkin.

Legende: Zieht mit Wayne Gretzky gleich Alexander Owetschkin. imago / Imagn Images

Gretzky selbst war beim historischen Moment in der Halle: «Alex hat grossartige Arbeit für den Sport geleistet, grossartig für Washington, grossartig für sein Land. Er ist wunderbar. Ich bin sehr stolz auf ihn. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe», so der Kanadier.

Benötigte Anzahl Spiele fast identisch

Gretzky hielt den alleinigen Torrekord seit dem 23. März 1994, als er mit seinem 802. Treffer an Gordie Howe vorbeizig. «The Great One» erzielte anschliessend weitere 92 Tore, bevor er im Jahr 1999 nach 20 Saisons und insgesamt 1487 Spielen seinen Rücktritt gab. Owetschkin absolviert aktuell ebenfalls seine 20. Saison in der NHL, für die 894 Treffer benötigte der inzwischen 39-jährige Russe 1486 Spiele.

Noch bleiben Owetschkin sechs Partien, um noch in dieser Saison zum alleinigen Rekord-Torschützen aufzusteigen. Der laufende 5-Jahres-Vertrag des Russen bei den Capitals läuft noch bis zum Ende der Spielzeit 2025/26. Die Frage ist somit vielmehr wann, und nicht ob Owetschkin sich zum alleinigen Rekordhalter macht.

Andere Gretzky-Rekorde bleiben unantastbar

Den Torrekord in der Regular Season dürfte Gretzky in absehbarer Zukunft zwar loswerden. Andere Bestmarken des Kanadiers scheinen aber weiter unantastbar. Insgesamt sammelte Gretzky 2857 Skorerpunkte. Zum Vergleich: Owetschkin steht in dieser Statistik bei 1618. Die 1963 Assists von Gretzky sind mehr als jeder andere NHL-Spieler Skorerpunkte insgesamt (Tore und Assists) buchen konnte.

Auch in Sachen Playoff-Treffern hat «The Great One» im Vergleich mit «The Great 8» klar die Nase vorne. Gretzky führt diese Sparte mit 122 Toren an, Owetschkin steht bei 72.

