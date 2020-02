Im Alter von 34 Jahren ist Alexander Owetschkin einem elitären Zirkel beigetreten: Als erst 8. Spieler überhaupt gelang dem Russen in der NHL sein 700. Treffer in der Regular Season. Beim 2:3 gegen die New Jersey Devils stellte Owetschkin zu Beginn des Schlussdrittels auf 2:2. In der Folge stürmte die gesamte Caps-Bank das Eis, um gemeinsam mit dem Altmeister zu feiern.

Legende: Im 700er-Klub Alexander Owetschkin. imago images

Mit einem vollständigen Erfolgserlebnis wurde es für Washington allerdings nichts. Damon Severson sicherte den Devils, bei denen Nico Hischier und Mirco Müller ohne Skorerpunkt blieben, 2 Minuten vor Schluss den Sieg.

Nur 7 haben's vorgemacht

Owetschkin ist in der Geschichte der NHL erst der 8. Spieler, der die magische Marke von 700 Toren knackt. Rekordhalter mit unglaublichen 894 Treffern ist Wayne Gretzky. Für seine 700 Tore brauchte «The Great One» 886 Spiele, Owetschkin erzielte seinen 700. Treffer in seinem 1144. Regular-Season-Spiel.