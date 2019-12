Bill Peters ist aufgrund von Rassismusvorwürfen als Trainer der Calgary Flames zurückgetreten. Am Montag hatte der kanadische Flügelspieler Akim Aliu behauptet, in der Saison 2009/10 wiederholt mit rassistischen Kommentaren konfrontiert worden zu sein. Peters entschuldigte sich in einem Brief beim Management der Flames für «beleidigende Sprache, die ich vor einem Jahrzehnt in einem professionellen Umfeld verwendet habe».