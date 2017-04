Auch dank Fiala-Tor: Predators demütigen Chicago

Die Nashville Predators sind in den NHL-Playoffs gegen Chicago mit 2:0 in Führung gegangen. Gleich mit 5:0 fegten sie die Blackhawks aus der Halle.

Fiala setzt den Schlusspunkt 0:17 min, vom 16.4.2017

Eine solche Playoff-Heimklatsche haben die stolzen Chicago Blackhawks noch nicht oft erlebt. Gleich mit 0:5 gingen sie im «Madhouse on Madison», wie das United Center unter den Fans genannt wird, gegen Nashville unter. Dies notabene zwei Tage nachdem sie bereits bei der 0:1-Auftaktniederlage keinen Treffer zustande gebracht hatten.

« Ich habe in 2 Partien keinen Treffer erzielt. Das ist nicht akzeptabel. » Patrick Kane

Chicago-Stürmer

Einmal mehr blieb Nashvilles finnischer Goalie Pekka Rinne (30 Paraden) für die «Hawks» unüberwindbar. Dies sehr zum Frust von Chicago-Superstar Patrick Kane: «Ich habe in 2 Partien keinen Treffer erzielt. Das ist nicht akzeptabel. Tore sind eines Stürmers Stolz. Ich muss mich steigern.»

Als ob Rinne mit seinen Paraden die Blackhawks nicht schon genug zur Verzweiflung getrieben hätte, liess sich der Keeper beim 2. und 4. Treffer je noch einen Assistpunkt gutschreiben. Er hat damit in den Playoffs 2 Punkte mehr auf dem Konto als Kane und Co. zusammen.

Fiala sorgt für den Schlusspunkt

Vom Schweizer Nashville-Trio war Roman Josi wie gewohnt der Schwerarbeiter (24:22 Minuten Eiszeit). Der Verteidiger verbuchte beim 1:0 durch Ryan Ellis (4.) einen Assist.

Gar einen Treffer steuerte Kevin Fiala bei. Der Stürmer traf 107 Sekunden vor dem Ende im Powerplay mit einer schönen Einzelleistung zum 5:0-Endstand. Yannick Weber verliess das Eis wie Josi mit einer Plus-1-Bilanz.

Kapanen trifft in der 2. Overtime

Maple Leafs siegen in der 2. Verlängerung

Die Toronto Maple Leafs feierten im 2. Duell mit Washington den 1. Sieg. Erst in der 92. Minute, also in der 2. Verlängerung, sorgte der 20-jährige Finne Kasperi Kapanen mit seinem Tor zum 4:3 für die Entscheidung. Ex-ZSC-Spieler Auston Matthews blieb ohne Skorerpunkt.

