Am Mittwochmorgen (Zeit in Nashville) erzählte Roman Josi im Interview mit SRF Sport noch, wie unspektakulär und ruhig er mit seiner Frau den Gewinn der Norris Trophy am Montag gefeiert hatte.

Aufgrund der Corona-Situation konnten die NHL-Awards nicht wie gewohnt zelebriert werden. Grund genug für die Nashville Predators, ihrem Top-Verteidiger und Captain eine ganz spezielle Überraschung zu bereiten.

Zahlreiche Gratulanten zugeschaltet

Als der Vorhang am Mittwochabend in der Arena von Nashville fällt, steht plötzlich Josis schwangere Ehefrau Ellie Ottaway-Josi vor dem besten NHL-Verteidiger der Saison. Gemeinsam sehen sie sich auf dem grossen Videowürfel zahlreiche Gratulationen von zugeschalteten Weggefährten des 30-jährigen Berners an.

Neben seiner Familie und Mitspielern wie Ryan Johansen und Pekka Rinne liess es sich auch Roger Federer nicht nehmen, Josi zu dessen Meilenstein zu beglückwünschen. An der Überraschungs-Gala durften sogar ein paar wenige Zuschauer mit dabei sein.