Der Zürcher Verteidiger in Diensten der Columbus Blue Jackets erzielt 2 Tore. Gleiches gelingt Minnesotas Kevin Fiala.

Mehr als ein Skorerpunkt war Dean Kukan in einem NHL-Spiel noch nie gelungen. Beim 7:3-Heimsieg der Columbus Blue Jackets gegen die Buffalo Sabres waren es gleich drei.

Zunächst erzielte der 28-jährige Verteidiger in der 5. Minute das 1:0, indem er Sabres-Hüter Craig Anderson mit dem 3. Rebound oben links bezwang. Im 2. Drittel schoss er die Blue Jackets erneut in Front. Sein Handgelenkschuss von der blauen Linie passte millimetergenau in die rechte obere Torecke – 3:2.

Legende: Lässt sich feiern Dean Kukan verschenkt seinen Match-Stock einem jungen Fan. Reuters

Seltene «Stars»

Schliesslich trug er zu Brendan Gaunces 5:2 in der 38. Minute bei. Seine Leistung brachte Kukan die Ehrung als einer der drei «Stars» des Abends ein. Im Herbst hatte er wegen einer Handgelenk-Verletzung zwei Monate pausieren müssen.

Ebenfalls geehrt wurde Goalie Jean-François Berube, der aufgrund der Torhüter-Misere (Merzlikins, Korpisalo, Tarasov alle verletzt) zu seinem ersten NHL-Volleinsatz seit 2018 kam.

00:22 Video Kukan mit Auge und Gewalt Aus Sport-Clip vom 21.02.2022. abspielen

Fiala mit zwei Toren

Neben Kukan brillierte in der Nacht auf Montag auch Kevin Fiala. Der 25-jährige Stürmer steuerte zum 7:3-Erfolg der Minnesota Wild bei den Edmonton Oilers zwei Tore sowie einen Assist bei und erhielt ebenfalls eine «Star»-Nomination. Dank seiner Doublette im Startdrittel (7./14.) zum 4:0 war die Partie früh entschieden.

Nino Niederreiter liess sich beim 4:3-Sieg der Carolina Hurricanes gegen die Pittsburgh Penguins einen Assist notieren.

00:18 Video Fiala trifft zum 3:0 und 4:0 Aus Sport-Clip vom 21.02.2022. abspielen