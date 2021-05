San Jose vermochte die Motivation nach dem Verpassen der Playoffs im Saisonschlussspurt nicht zu halten. Gegen die noch um die Vorherrschaft im Westen kämpfenden Vegas Golden Knights kassierte Timo Meier mit seinem Team die sechste Niederlage aus den letzten sieben Spielen.

Vegas-Keeper Marc-Andre Fleury musste auf dem Weg zu seinem 67. NHL-Shutout lediglich 19 Paraden zeigen. Der Herisauer Stürmer Timo Meier kam im letzten Saisonspiel für die Sharks auf zwölf Minuten Spielzeit und gab dabei einen Schuss auf das gegnerische Tor ab.

Fiala verliert bei den Blues klar

Eine ebenfalls klare Niederlage kassierte Kevin Fiala mit den für die Playoffs qualifizierten Minnesota Wild im vorletzten Einsatz vor der K.o.-Runde. Bei den St. Louis Blues unterlagen Fiala und Co. mit 0:4. Bereits in der Nacht auf Freitag erhalten die Wild in St. Louis die Chance auf eine Revanche.