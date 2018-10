Das Duell zwischen Sven Bärtschis Vancouver Canucks und Denis Malgins Florida Panthers wurde wesentlich durch die beiden Schweizer beeinflusst. Malgin sorgte mit der Vorarbeit zum 1:0 für die Panthers für Aufsehen.

Bärtschi bereitete dann den 1:1-Ausgleich und das 3:2-Siegtor vor. Der Langenthaler kommt damit nach 5 NHL-Partien auf ebensoviele Skorerpunkte (2 Tore, 3 Assists).

Auch Roman Josi war in der Nacht auf Sonntag erfolgreich. Mit den Nashville Predators gewinnt der Berner gegen die New York Islanders mit 5:2. Josi steuerte den entscheidenden Pass zum 4:2 in Überzahl bei.