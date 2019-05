Timo Meier zieht beim 4:2 im 3. Spiel der Serie zwischen San Jose und Colorado einen grossen Abend ein.

Der Schweizer steht bei allen Treffern seines Teams auf dem Eis.

Dean Kukan und die Columbus Blue Jackets gewinnen Spiel 3 gegen Boston mit 2:1.

Die Serie zwischen den San Jose Sharks und Colorado bleibt umkämpft. Auch im 3. Spiel sorgten Details für den Unterschied. Einen entscheidenden Anteil am 4:2 in Denver hatte der Schweizer Timo Meier.

Zusammen mit seinen Linienkollegen Logan Couture und Gustav Nyquist sorgte der Appenzeller für die Musik.

Im ersten Abschnitt steuert Meier innerhalb von 198 Sekunden einen Assist und ein Tor zur frühen 2:0-Führung der San Jose Sharks bei.

Nur 65 Sekunden nach dem 2:2-Ausgleich Colorados lässt Meier im Schlussabschnitt einen weiteren Assist folgen.

3 Treffer gelingen Couture, 2 Assists sammelt Nyquist.

In den Playoffs gelangen Meier damit bereits 3 Tore und 5 Assists. In Spiel 3 in Denver stand der Stürmer bei allen 4 Goals der Sharks auf dem Eis. Sven Andrighetto wurde auf der Gegenseite erstmals in den Conference-Halbfinals eingesetzt.

Er schoss in seinen knapp 9 Minuten Spielzeit einmal auf das gegnerische Tor. In der Viertelfinalserie führen die San Jose Sharks gegen Colorado mit 2:1 Siegen.

Auch Kukan vorne

Ebenfalls mit 2:1 liegen in der Eastern Conference die Columbus Blue Jackets (mit Verteidiger Dean Kukan) gegen die Boston Bruins vorne. Columbus besiegte Boston vor eigenem Publikum mit 2:1.

Der Schweizer Verteidiger spielte mehr als 17 Minuten lang und verliess das Eis mit einer Plus-1-Bilanz.

Resultate NHL

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 07:00 Uhr, 01.05.19