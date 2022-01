Nico Hischier gelingen beim 4:3-Sieg von New Jersey in Washington 2 Treffer, darunter der Overtime-Winner.

Nico Hischier durchläuft aktuell die beste Phase in der laufenden Saison. Beim Gastspiel gegen die Washington Capitals liess sich der 22-Jährige erstmals zwei Treffer im selben Spiel gutschreiben.

In der 63. Minute bescherte Hischier New Jersey mit dem Overtime-Winner den Zusatzpunkt und damit den 3. Sieg in Serie. Der Schweizer erwischte Washington-Goalie Ilja Samsonow mit einem satten Handgelenksschuss zum 4:3.

Im Mitteldrittel hatte Hischier mit einem erfolgreichen Ablenker im Slot bereits das 3:1 für die Devils erzielt. Die Capitals retteten sich mit zwei Treffern in den letzten 10 Minuten der regulären Spielzeit immerhin noch in die Verlängerung.

Hischier schraubte sein Skorerpunktekonto dank dem Doppelpack auf 20 (6 Tore/14 Assists) hoch. In den letzten 5 Partien sammelte der Devils-Captain jeweils im Minimum einen Skorerpunkt. Gegen Washington überzeugte Hischier zudem erneut am Bullykreis (61% der Bullys gewonnen).

3 Assists für Meier bei Beinahe-Comeback der Sharks

Für Timo Meier und San Jose setzte auswärts gegen die Pittsburgh Penguins eine 5:8-Niederlage ab. Bereits nach rund 6 Minuten lagen die Sharks 0:4 zurück, zur ersten Drittelspause stand es 1:6.

Zwar fingen sich die Sharks in der Folge, die Hypothek aus dem miserablen Startdrittel wog allerdings zu schwer. Bei den Penguins trafen sowohl Evan Rodrigues wie auch Bryan Rust jeweils dreifach. Kein Tor gelang Meier. Der Appenzeller bereitete allerdings 3 Treffer seines Teams vor und steht nach 28 Partien bei nun 34 Punkten (13 Tore/21 Assists).

Legende: Aktuell der beste Schweizer NHL-Skorer Timo Meier. Keystone