5 (!) Tore in einem Spiel: Meier in der NHL «on fire»

In der Nacht auf Dienstag hat in der besten Eishockey-Liga der Welt ein Schweizer Geschichte geschrieben. Der 25-jährige Timo Meier markierte als 1. Spieler in der 31-jährigen Geschichte der San Jose Sharks in einem Spiel 5 Tore. Mit Patrik Laine und Mika Zibanejad ist dieses Kunststück nur 2 weiteren noch aktiven NHL-Spielern gelungen. In diesem Jahrtausend schafften lediglich 5 Akteure ein Fünferpack in einer Partie.

Bereits im 1. Drittel erzielte Meier einen Hattrick, im Mitteldrittel folgte ein Doppelpack. Dabei war besonders sein ins Lattenkreuz gezirkelter Treffer zum 5:1 ein Hingucker. Beim Rekord-Tor zum 6:1 in der 40. Minute verzögerte der Stürmer geschickt und versenkte dann eiskalt. 5 Tore in 40 Minuten waren zuletzt 1994 einem Spieler in der NHL gelungen.

00:56 Video Meier: «Ein sehr spezielles Feeling» Aus Sport-Clip vom 18.01.2022. abspielen

Meier steht damit neu bei 45 Skorerpunkten (20 Tore) in 34 Spielen. Seine Bestmarke – die zugleich auch Schweizer NHL-Rekord ist – steht bei 66 Punkten in 78 Quali-Partien (in der Saison 2018/19). Gut möglich also, dass der Appenzeller diesen Wert pulverisieren wird.

Auch Moser und Fiala treffen

Ebenfalls erfolgreich vor dem Tor zeigten sich Janis Moser und Kevin Fiala: Moser traf bei Arizonas 5:2-Sieg gegen Montreal zum zwischenzeitlichen 3:1, Fiala stellte gegen Colorado den 1:2-Anschluss her, musste mit Minnesota aber als Verlierer vom Eis (3:4 n.P.).

Einen weiteren Assist-Punkt liess sich Roman Josi gutschreiben. Bei der 3:5-Niederlage seiner Nashville Predators bei den St. Louis Blues bereitete der Schweizer Captain in der 16. Minute das zwischenzeitliche 2:0 von Filip Forsberg vor. Nach seinem 27. Assist steht Josi nun bei 40 Punkten aus 38 Spielen.

Detroits Pius Suter (3:2 n.V. gegen Buffalo) und Chicagos Philipp Kurashev (2:3 n.P. gegen Seattle) blieben ohne Skorerpunkt.