Akira Schmid und Nico Hischier haben mitgeholfen, dass die New Jersey Devils zum 8. Sieg in den letzten 10 Spielen kamen. Gegen die Blue Jackets aus Columbus traf Hischier im Schlussdrittel zum 5:2, davor hatte er bereits einen Assist zum 4:2 durch Jack Hughes geliefert. Für den Walliser waren es die Skorerpunkte 299 und 300 in der NHL.

Der gefeierte Mann beim 6:3-Auswärtssieg der Devils war allerdings Hughes. Der 22-Jährige erzielte einen Hattrick – seinen 2. in der NHL – und sein insgesamt 100. Tor in der nordamerikanischen Profiliga. Der erste Treffer fiel bereits nach 47 Sekunden. Devils-Goalie Akira Schmid stoppte 23 von 26 Schüssen.

Niederreiter trifft für Winnipeg

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Nino Niederreiter. Der Churer in Diensten von Winnipeg steuerte einen Treffer zum 6:2-Erfolg seines Teams bei.

00:34 Video Niederreiter mit starker Direktabnahme zum 5:1 Aus Sport-Clip vom 17.12.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.