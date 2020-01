Der Walliser Stürmer erzielt beim 5:1-Sieg von New Jersey in Washington seine Saisontore 11 und 12.

Nach 3 Niederlagen in Folge hatte New Jersey in der Nacht auf Sonntag wieder einmal Grund zum Jubeln. Entscheidenden Anteil am 5:1-Erfolg bei den Washington Capitals mit Verteidiger Jonas Siegenthaler hatte Nico Hischier. Der Schweizer Stürmer eröffnete im Startdrittel das Skore. Im 2. Abschnitt sorgte er mit dem Treffer zum 4:1 für die Entscheidung zugunsten der Devils. Für Hischier waren es die Saisontore 11 und 12.

Niederreiter mit 6. Saisontor

Grund zur Freude hatte auch Nino Niederreiter. Der Bündner feierte mit Carolina einen 2:0-Heimsieg gegen die Los Angeles Kings. Niederreiter erzielte in der 5. Minute mit seinem 6. Treffer in dieser Spielzeit die 1:0-Führung für die Hurricanes.

Meier mit Assist bei Sharks-Sieg

Timo Meier kam mit den San Jose Sharks zuhause zu einem 2:1-Erfolg gegen die Dallas Stars. Der Appenzeller Stürmer lieferte den Assist zum 1:1-Ausgleich durch Brent Burns. Niederlagen setzte es für Buffalo mit dem Schweizer Trainer Ralph Krueger (3:6 gegen Vancouver) und Edmonton mit dem Schweizer Stürmer Gaëtan Haas (3:4 gegen Calgary) ab.