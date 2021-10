Grégory Hofmann hat mit zwei Punkten entscheidenden Anteil am 4:1-Erfolg der Columbus Blue Jackets gegen die Dallas Stars.

Hofmann feiert Tor-Premiere in der NHL

Grégory Hofmanns 6. Spiel für Columbus wird ihm in Erinnerung bleiben, gehörte der Flügel doch zu den prägenden Akteuren beim 4. Saisonsieg seines Teams. Beim 4:1 gegen Dallas leitete Hofmann im 1. Drittel mit einem Scheibengewinn die Führung ein, Oliver Bjorkstrand erzielte seinen 3. Saisontreffer.

Kurz nach Spielmitte war das Duo wieder erfolgreich, diesmal in umgekehrten Rollen. Hofmann schloss mit einem harten Handgelenkschuss ab und buchte seinen 1. NHL-Treffer. Der Ex-Zuger, der auf gut 10 Minuten Eiszeit kam, wurde hinter seinem Goalie Elvis Merzlikins zum 2. Star der Partie gewählt. Auf die Frage, ob man sein Tor in der Schweiz mitten in der Nacht wohl miterlebt habe, meinte Hofmann: «Naja, mein Dad und ein paar Freunde haben das Spiel wohl mitverfolgt.»

Dean Kukan kam in der Defensive zu seinem 2. Saisoneinsatz und auf 13 Minuten Eiszeit. Er verzeichnete eine +1 Bilanz.

Niederreiter zum Zweiten

Auch Nino Niederreiter reihte sich in die Torschützenliste ein. Der Churer traf beim 4:1-Heimsieg der Carolina Hurricanes gegen die Toronto Maple Leafs kurz vor der 2. Pause zum 3:1. Für den 29-Jährigen ist es der 2. Saisontreffer für die nach 5 Partien ungeschlagenen Hurricanes. Einziger Toronto-Torschütze war Jubilar Auston Matthews, der zum 200. Mal in der NHL einnetzte.

Nicht zu schlagen ist derzeit Florida, das auch das 6. Saisonspiel gewann (5:3 gegen Arizona). Unter die Torschützen reihte sich auch der nimmermüde Joe Thornton. Es war der 1. Treffer im Panthers-Trikot für den 42-Jährigen.

Ebenfalls die weisse Weste wahren konnte St. Louis. Die Blues setzten sich zuhause 3:0 gegen die L.A. Kings durch. Den schönsten Treffer des Abends erzielte Wladimir Tarasenko nach sehenswertem Solo.